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В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей

В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей Министерством труда и социальной защиты населения была создана новая модель управления в области усыновления
Социальная защита
27 июля 2020 г. 17:42
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей

Министерством труда и социальной защиты населения была создана новая модель управления в области усыновления, обеспечена электронизация этих услуг.

Как сообщили Report в министерстве, в марте нынешнего года была представлена подсистема "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление”.

Указом президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года был утвержден "Порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки”.

Электронизация услуг в области усыновления позволила продолжить процедуру усыновления и в период карантина.

Посредством подсистемы обратилось 29 потенциальных родителей.

За этот период было усыновлено 6 детей - две девочки и четыре мальчика.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 6 uşaq övladlığa verilib

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