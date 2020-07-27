В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей

Министерством труда и социальной защиты населения была создана новая модель управления в области усыновления

Министерством труда и социальной защиты населения была создана новая модель управления в области усыновления, обеспечена электронизация этих услуг.

Как сообщили Report в министерстве, в марте нынешнего года была представлена подсистема "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление”.

Указом президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года был утвержден "Порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки”.

Электронизация услуг в области усыновления позволила продолжить процедуру усыновления и в период карантина.

Посредством подсистемы обратилось 29 потенциальных родителей.

За этот период было усыновлено 6 детей - две девочки и четыре мальчика.