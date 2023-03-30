В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено не менее 1500 квартир

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено не менее 1500 квартир

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии в министерстве заявил, что согласно поручению президента Ильхама Алиева, осуществляются широкомасштабные меры социальной поддержки для семей шехидов и инвалидов войны, и охват

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Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии в министерстве заявил, что согласно поручению президента Ильхама Алиева, осуществляются широкомасштабные меры социальной поддержки для семей шехидов и инвалидов войны, и охват этих мер расширяется за счет новых проектов. Об этом Report сообщили в министерстве. Было отмечено, что после Победы в Отечественной войне жилищная программа для этой категории лиц была расширена в пять раз. В послевоенный период им было предоставлено 4 500 квартир и частных домов, в прошлом году - 1 500, а за весь период - более 13 000 квартир и частных домов. Согласно поручению президента, в этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено не менее 1 500 квартир и частных домов. Выдача квартир и частных домов начнется в ближайшие дни. Подпишитесь на наш Telegram канал