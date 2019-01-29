Президент: В этом году программой самозанятости будет охвачено 7 тысяч семей

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан является одной из редких стран в мире, где программа адресной социальной помощи приобрела широкие масштабы. Сегодня мы ищем и находим новые возможности для граждан, которые пока еще не могут обеспечить себя работой, широкий размах получит программа самозанятости. Только в этом году программой самозанятости будет охвачено 7 тысяч семей. Для чего? Для того, чтобы несостоятельные семьи были обеспечены государством специальными средствами и могли построить для себя малый бизнес".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов.

"Для осуществления всей этой работы, конечно, в нашей стране должна продолжаться сегодняшняя политика. Это – единственно правильная политика. Именно благодаря ей Азербайджан смог показать себя в мировом масштабе как независимая страна", - отметил глава государства.