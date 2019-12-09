Сахиль Бабаев: В этом году министерством трудоустроено 81 000 человек

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"Будущее творческой индустрии огромно и широко. С развитием технологий и растущими научно-техническими знаниями сотни профессий в дальнейшем станут невостребованными. Поэтому для трудовых ресурсов должны быть созданы новые сферы".

Как сообщает Report, об этом на панельной дискуссии "Творческие индустрии: новые возможности для устойчивого развития и занятости" заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, новые сферы могут основываться на творческом потенциале человека: "В таких областях будет ощущаться большая потребность в занятости. Творческие отрасли также находятся на переднем плане. Еще одна особенность творческих отраслей заключается в том, что здесь существует очень ограниченная потребность в конкретных ресурсах. Так как здесь нет необходимости ни в земле, ни в топливе, ни в других специальных ресурсах. Просто, ощущается необходимость в знании, умении и творчестве людей".

По словам министра, с другой стороны доходы творческой индустрии довольно высоки: "Поэтому, здесь более широкие возможности, что должно быть однозначно поддержано. Сегодня в Азербайджане достигнут очень высокий показатель уровня занятости. Согласно информации Госкомстата, уровень безработицы в стране составляет 4,4 %. По сообщению Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, только в это году 81 000 человек обеспечены соответствующей работой, 9 009 - вовлечены в программы самозанятости".

"Только в этом году количество трудовых контрактов возросло на более чем 150 000, из которых 2/3 приходится на долю частного сектора", - добавил С.Бабаев.