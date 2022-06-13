В этом году еще 1500 семей шехидов и инвалидов войны получат жилье

"В прошлом году квартирами и частными домами были обеспечены 3 000, а после 44-дневной Отечественной войны в целом 3500 семей шехидов и инвалидов войны".

С начала года семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны предоставлено более 500 квартир. Всего в 2022 году они получат 1500 квартир и частных домов.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов заявил на пресс-конференции, посвященной обеспечению семей шехидов и инвалидов войны жильем, автомобилями и социальными услугами в послевоенный период.

По его словам, в прошлом году квартирами и частными домами были обеспечены 3000, а всего после 44-дневной Отечественной войны - 3500 семей шехидов и инвалидов войны.

Он отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева в прошлом году программа жилья для семей шехидов и инвалидов войны была расширена в 5 раз, за этот период им было предоставлено 3 000 квартир.

По словам В.Бейбутова, всего за прошедший период Министерство труда и социальной защиты обеспечило квартирами или частными домами более 12 500 семьям шехидов и инвалидам войны.

"Распоряжением главы государства от 25 августа 2021 года квартиры предоставляются также героям Отечественной войны и семьям получивших это звание посмертно".