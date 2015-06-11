В этом году большинство родившихся в Азербайджане детей мальчики - СТАТИСТИКА

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственный комитет статистики обнародовал демографическое положение в стране.

Как сообщили Report в комитете, численность населения с начала года увеличилась на 34,9 тыс. человек, или 0,4% и на 1-е мая этого года составила 9627,9 тыс. человек.

Плотность населения страны составила 111 человек на один квадратный километр. В настоящее время в Азербайджане на каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин. 53,1% населения страны проживает в городах, а 46,9 % - в регионах.

Также сообщается, что в январе-апреле текущего года в Азербайджане родились 53,5 тыс. детей, из них 53,6% - мальчики, 46,4% - девочки. Естественный прирост на каждые 1000 человек населения Азербайджана составил 17,1 человек.

В сообщении говорится, что в январе-апреле текущего года соответствующими структурами Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел зарегистрированы 727 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 269 человек, покинувших страну.