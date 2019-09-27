В этом году 17-ти младенцам в Азербайджане дали имя Насими

Названо число новорожденных в Азербайджане в этом году, которых назвали Насими.

В ответ на запрос Report в министерстве юстиции заявили, что в течение этого года имя Насими дали 17 малышам.

По сравнению с прошлым годом, в этом году число младенцев, названных Насими, увеличилось на 3.4%.

Было отмечено, что в целом, за последние 5 лет в Азербайджане этим именем назвали 56 детей.

В 2015 году данная статистика составила 11, в 2016 году - 12, 2017 году - 11, 2018 году - 5 детей.

Отметим, что 11 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2019 года в Азербайджане "Годом Насими".