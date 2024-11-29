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В ƏMAS теперь можно получить справку о судимости

В ƏMAS теперь можно получить справку о судимости В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) появилась новая функция, позволяющая получить справку о судимости.
Социальная защита
29 ноября 2024 г. 13:27
В ƏMAS теперь можно получить справку о судимости

В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) появилась новая функция, позволяющая получить справку о судимости.

Об этом Report сообщили в Государственной инспекции труда.

Справка доступна в разделе "Услуги" на портале "mygov" или в мобильном приложении, где указывается цель ее получения - "Для трудоустройства" или "другое". При выборе "Для трудоустройства" работник указывает организацию, которой хочет отправить справку, введя ее название или ИНН, и соответствующая справка передается в подсистему ƏMAS этой организации в цифровом виде.

Работодатели могут получить справки о судимости работников в электронном виде в разделе справок ƏMAS.

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Версия на азербайджанском языке ƏMAS-a yeni funksiya əlavə edilib, məhkumluq haqqında arayış almaq mümkündür

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