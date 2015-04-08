В деятельности Отдела образования города Сумгайыта выявлены недочеты

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По итогам проведенного аудита расходования средств в Отделе образования города Сумгайыта выявлено, что при прогнозировании расходов не проводилось соответствующее экономическое обоснование. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2014 год.

Так, не были учтены реальные потребности отдельных организаций, были необоснованно внесены корректировки в расходные сметы, несмотря на внесение корректировок в течение года показатели выполнения по некоторым статьям расходов к концу года находились на низком уровне.

Учителям, обучающим детей индивидуально на дому, учителям и их помощникам, обучающим детей с ограниченными возможностями, а также руководителям и обучающему персоналу школ на дому выплачены надбавки к заработной плате, которые не были предусмотрены, в результате неверного распределения тарифных разрядов и количества учеников в подгруппах ниже предусмотренной нормы в полной средней школе учителям начальных классов излишне начислена заработная плата.

В отчете сказано, что безвозмездно полученные от министерства образования активы не были взяты на учет, в результате инвентаризации в амбарах были выявлены недостачи или излишки, в учреждениях образования - недостачи, а также расходование средств на цели, не предусмотренные в расходной смете. В отношении двух лиц, допустивших недочеты, предприняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания, в том числе, кладовщику Бюро хозяйства Отдела образования города Сумгайыта объявлен строгий выговор, начальнику Бюро сделано предупреждение. Кроме того, в результате предпринятых мер были сокращены 10 лишних штатных единиц и 6 групп.

В отчете также сказано, что по итогам аудита в дошкольных учреждениях города Сумгайыта, в группах детских дошкольных учреждений, находящихся в подчинении исполнительной власти, наблюдается превышение количества детей и другие недочеты. Таким образом, в отношении двух лиц, допустивших недочеты, предприняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания, в том числе, 1 заведующий детским садом освобожден от занимаемой должности, 1 получил выговор.