В будущем году центры ASAN xidmət откроются еще в ряде районов

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019 году количество центров ASAN xidmət в Азербайджане будет доведено до 20-ти".

Об этом Report сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Он отметил, что в настоящее время в стране действуют 15 центров ASAN xidmət: "В будущем году гражданам Азербайджана будут оказывать услуги 20 центров, из которых 5 находятся в Баку. Пять новых центров, которые планируется сдать в пользование в 2019 году, откроются в Товузском, Агджабединском, Кюрдамирском, Шемахинском, Балакенском районах. Строительство каждого из этих 5 центров уже началось".

У.Мехтиев отметил, что в центрах оказывается более 320 услуг со стороны 11 госорганов, а также частного сектора и учреждений.