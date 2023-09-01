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В Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST

В Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST В Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST.
Социальная защита
1 сентября 2023 г. 20:50
В Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST

В Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Граждане могут воспользоваться услугами центра 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00.

В Карабахском региональном центре DOST по принципу "единого окна" оказываются 159 услуг по 15 направлениям в области занятости, труда, инвалидности и социальной защиты.

Сегодня в Карабахском региональном центре DOST были оказаны услуги 208 гражданам.

Отметим, что Карабахский региональный центр DOST охватывает 9 административных районов. Всего здесь будут оказываться услуги более 900 тыс. гражданам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ Regional DOST Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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