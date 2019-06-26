В Баку завершил работу Форум государственных услуг ООН, организованный совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, форум начался 24 июня и продлился три дня.

В церемонии открытия Форума приняла участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Важнейшими факторами, создавшими основу проведения Форума в Азербайджанской Республике, являются достижения нашей страны в области государственных услуг, успешная деятельность "ASAN xidmət" и присуждение ему в 2015 году премии государственных услуг ООН.

Выступая на церемонии закрытия Форума председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поблагодарил всех, кто принимал участие в работе Форума.

Отметим, что форум организуется ежегодно с 2003 года накануне 23 июня – Дня государственной службы ООН.