В Баку усилены меры по дезинфекции

Продолжаются неотложные мероприятия по предотвращению угрозы распространения на территории Азербайджана инфекции коронавируса (COVİD - 19).

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти Баку, с учетом серьезности ситуации через каждые 10 дней в 11 300 жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку, проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Ежедневно по утрам обочины улиц и проспектов, придорожные перила дезинфицируются специальными средствами, разведенными в воде, сотрудниками Департамента.

Руководителям кооперативных домов и жилых комплексов в столице даны поручения провести аналогичные профилактические мероприятия на своей территории.

Кроме того, в наиболее используемых столичными жителями торговых центрах ведутся дезинфекционные, дополнительные превентивные мероприятия.

В 346 дошкольных учебных заведениях, подведомственных ИВ города Баку, завершены работы по дезинфекции, которые будут повторно проведены до начала их работы.