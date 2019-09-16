​В Баку проводится ремонт кровли зданий

В Баку в рамках мероприятий по подготовке к зиме продолжается работа по ремонту кровельных покрытий и подъездов многоквартирных домов.

Как сообщили Report в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в рамках исполнения поручения президента Ильхама Алиева в связи с ремонтом кровли многоквартирных домов, а также согласно утвержденному плану действий по подготовке к осенне-зимнему сезону, с лета поэтапно ведется ремонт нуждающихся в ремонте крыш зданий в Хазарском районе города Баку.

В рамках работ обновляется кровля зданий, меняются стекла в подъездах, ремонтируются входные двери.

В Хазарском районе эта работа осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку и структурными подразделениями ИВ Хазарского района.