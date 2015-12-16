В Баку прошла международная конференция на тему "Расширение возможностей для предотвращения ранних браков"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) провел конференцию на тему "Расширение возможностей для предотвращения ранних браков".

Как сообщает Report, на конференции участвовали председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, руководитель представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Андро Шилакадзе, председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Бахар Мурадова, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы и др.

На мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Ирана и других стран.

Мероприятие вступительной речью открыла председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, которая отметила, что в настоящее время ранние браки являются одним из актуальных вопросов в мире.

По словам председателя комитета, в Азербайджане имеет место уклонение девушек от получения образования, их принуждение к раннему браку.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы подчеркнул, что ранние браки являются общей проблемой человечества. В ходе конференции были обсуждены вопросы предотвращения ранних браков и причины их возникновения, укрепления защитных механизмов, усиления правовой защиты жертв бытового насилия, их реабилитации и реинтеграции в общество, обеспечения их необходимой помощью и координации деятельности и др.

Мероприятие продолжило работу обсуждениями.