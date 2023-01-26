В Баку начинает действовать Центр медиации DOST

В Баку в Центре DOST №5 начинает действовать Центр медиации.

В Баку в Центре DOST №5 начинает действовать Центр медиации.

Как сообщает Report, в центре состоялась ознакомительная встреча для предоставления подробной информации о процедуре медиации, процессах приема обращений и проведения медиационных сессий.

Услуги будут предоставляться во всех центрах DOST в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между Агентством DOST и Советом по медиации.

Медиация – это внесудебный способ урегулирования спора при содействии независимого посредника, который помогает сторонам найти взаимоприемлемое решение. Граждане будут участвовать в медиационной сессии в центрах DOST до обращения в суд.

Отметим, что закон "О медиации" был принят в 2019 году и вступил в полную силу 1 июля 2021 года. Контроль и регулирование в данной сфере осуществляет Совет по медиации.