В Азербайджане зарегистрировано 28 новых имен

Стали известны имена, данные в Азербайджане младенцам в течение мая этого года.

Как сообщила Report, заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабмине, профессор Саялы Садыгова, среди имен, поступивших через органы регистрации министерства юстиции в Специальную комиссию по именам и фамилиям при Терминологической комиссии, созданной при Кабмине, 28 новых.

По ее словам, в мае среди имен, которыми назвали младенцев, имеются: Кушбар, Зейдпариз, Пярван, Бахтишам, Суджур, Меврия, Матинар, Суэл, Лахига, Гутби, Коксал, Кубран, Ясаб, Узал, Милади и др.

С.Садыгова отметила, что на все обращения по новым именам был дан положительный ответ.

Отметим, что в мае этого года в Специальной комиссии по именам и фамилиям при Терминологической комиссии, созданной при Кабмине было рассмотрено 70 обращений, связанных с именами, поступивших из органов регистрации министерства юстиции.