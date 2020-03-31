В Азербайджане за год усыновили более 600 детей

По данным Министерства юстиции Азербайджана, в 2019 году было усыновлено 660 детей, из них 345 мальчиков и 315 девочек. Также иностранцами и лицами без гражданства усыновлено 14 детей, 8 из которых девочки.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что по сравнению с предыдущим годом число усыновленных мальчиков уменьшилось на 14,2%, число девочек - на 9,7%. Число отмененных азербайджанскими судами решений об усыновлении увеличилось на 22,4% и составило 82.

Из усыновленных в 2019 году детей 175 - дети младше 1 года, 296 - дети в возрасте 1-5 лет, 115 - 6-10 лет, 74 - 11-17 лет.