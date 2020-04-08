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В Азербайджане выросло число получающих адресную соцпомощь

В Азербайджане выросло число получающих адресную соцпомощь

© Report

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, продолжаются работы по расширению охвата адресной государственной соцпомощи, упрощению назначений и обеспечению доступности для малоимущих семей.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что за последние 10 дней в числе семей, получающих адресную государственную соцпомощь, произошел рост в размере 13,2% на 9 100 семей. В настоящее время 78 130 семей (около 330 тыс. членов семей) получают эту помощь.

На каждую семью приходится 222 маната.

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