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В Азербайджане выпускников школ-интернатов обеспечат работой

В Азербайджане выпускников школ-интернатов обеспечат работой

В Азербайджане государство окажет поддержку в обеспечении работой выпускников школ-интернатов.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном коллективном соглашении между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики на 2020-2022 годы.

На основе соглашения, стороны обязались оказать содействие в получении образования и обеспечении рабочими местами проживающих в государственных учреждениях детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки.

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