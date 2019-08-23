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В Азербайджане 750 вынужденных переселенцев были вовлечены в программу самозанятости

В Азербайджане вынужденные переселенцы вовлечены в программу самозанят
© Report

Одной из приоритетных категорий заявителей, участвующих в реализуемой Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана программе самозанятости, являются вынужденные переселенцы.

Как сообщили Report в министерстве, к участию в программе были привлечены до 750 вынужденных переселенцев.

Для них были организованы тренинги по созданию и управлению малым бизнесом. Уже начата передача активов для создания небольшого семейного бизнеса лицам, чьи бизнес-планы были сочтены подходящими. В настоящее время продолжается работа по привлечению к программе самозанятости безработных и работодателей.

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