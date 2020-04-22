Наверх

В Азербайджане создано свыше 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест

В Азербайджане создано 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится соответствующая работа по доведению числа оплачиваемых общественных рабочих мест от 37 тысяч до 90 тысяч.

Как сообщает Report, число этих рабочих мест уже достигло 51 тысячи.

Оплачиваемые общественные работы на сегодняшний день организованы в основном в следующих направлениях: проведение дезинфекционных работ, оказание социальных услуг уязвимым группам населения, работы по благоустройству, озеленению, уход за парками, общественными местами и т.д.

Трудовой договор с каждым гражданином, привлекаемым к оплачиваемой работе Центром занятости DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) при Министерстве труда и социальной защиты населения, оформляется путем регистрации в электронной системе.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!