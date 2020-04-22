В Азербайджане создано свыше 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится соответствующая работа по доведению числа оплачиваемых общественных рабочих мест от 37 тысяч до 90 тысяч.

Как сообщает Report, число этих рабочих мест уже достигло 51 тысячи.

Оплачиваемые общественные работы на сегодняшний день организованы в основном в следующих направлениях: проведение дезинфекционных работ, оказание социальных услуг уязвимым группам населения, работы по благоустройству, озеленению, уход за парками, общественными местами и т.д.

Трудовой договор с каждым гражданином, привлекаемым к оплачиваемой работе Центром занятости DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) при Министерстве труда и социальной защиты населения, оформляется путем регистрации в электронной системе.