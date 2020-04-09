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В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выплата 190 манатов

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выплата 190 манатов

© Report

"С сегодняшнего дня первым прошедшим проверку безработным планируется выдать единовременную выплату".

Как передает Report, об этом в интервью REAL TV сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, с учетом довольно большого количества обращений, выплата будет выдана всем не в один день: "Уже обработаны данные 30 тыс. человек и в связи с ними приняты решения. Мы стараемся отрегулировать график выплат".

С.Бабаев напомнил, что обязательство государства - поддержать людей с доходом ниже прожиточного минимума и отметил, что сегодня лицам с зарплатами 800, 1000, 5000 манатов специальная поддержка не нужна: "Учитель, приостановивший деятельность как репетитор, также получает зарплату от учебного заведения, в котором работает. В стране средняя зарплата учителя около 500 манатов, неверно выдавать им предусмотренную для безработных выплату".

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