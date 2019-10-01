В Азербайджане около 400 тысяч пожилых граждан

Согласно соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 1 октября во всем мире ежегодно отмечается Международный день пожилых людей.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в соответствии с законом "О социальной службе", пожилым человеком считается лицо, достигшее 70-летнего возраста. В Азербайджане в настоящее время около 400 тысяч пожилых людей.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание и заботу пожилым, к их социальной защите. Как следствие, в стране Международный день пожилых людей отмечается с 1993 года, проводится последовательная работа по обеспечению данной категории граждан.

Эту политику ныне успешно продолжает президент Ильхам Алиев. В результате подписанных главой государства указов и распоряжений, утвержденных Госпрограмм по развитию демографии и народонаселения, усилению социальной защиты пожилых граждан предпринимаются важные шаги в области усиления государственной заботы о данной категории.