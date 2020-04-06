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В Азербайджане не будут взимать комиссионные при получении соцвыплат

В Азербайджане не будут взимать комиссионные при получении соцвыплат

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В Азербайджане не будут удерживаться комиссионные при получении социальных выплат в виде пенсий, пособий, стипендий, компенсаций, адресной помощи в период особого карантинного режима в банкоматах или POS-терминалах любых банков, а также ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, это отражено в совместном обращении Министерства труда и социальной защиты населения, Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана.

Гражданам рекомендуют обращаться в колл-центр 142 при возникновения каких-либо вопросов.

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