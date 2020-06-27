​В Азербайджане меняется форма трудового договора

Новый законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, подготовленный Министерством труда и социальной защиты населения, предусматривает также совершенствование формы трудового договора.

Как сообщили Report в министерстве, согласно Кодексу, трудовой договор оформляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых должен храниться у работника, а другой - у работодателя.

Однако правила, устанавливающие факт получения работником копии трудового договора, не предусмотрены. В то же время трудовой договор не вмещается на одном листе и состоит из нескольких страниц. Работодатель и работник подписывают только последнюю страницу трудового договора.

В этом случае на практике возникают условия, при которых при непредоставлении работнику копии договора работодателем могут быть внесены изменения (например, в связи со сроком действия договора) на предыдущих страницах документа.

Для недопущения подобных злоупотреблений проектом предусмотрено совершенствование части 3 статьи 44 Трудового кодекса.

В этой части предлагается составление трудового договора не менее чем в двух экземплярах, подписание всех страниц договора обеими сторонами, заверение работодателем последней страницы печатью (при отсутствии печати подписью с указанием ИНН), хранение одного экземпляра у работника, второго – у работодателя, один экземпляр договора хранится у работника, другой экземпляр хранится у работодателя. В то же время, работник при получении своего экземпляра должен оставить заметку об этом на оставшемся у работодателя образце.