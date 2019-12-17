В Азербайджане готовится новая модель службы соцработников для неспособных обслужить себя лиц

"Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана усовершенствует механизм социальной работы по оказанию услуг одиноким, не имеющим близких, инвалидам, нуждающимся, не способным обслуживать себя людям".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал во время выступления на конференции на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы".

Министр сообщил, что посредством данного механизма около 1000 социальных работников министерства оказывают услуги на дому порядка 10 тыс. нуждающимся: "В настоящее время идет работа над новой моделью в данном направлении. В соответствии с международным опытом будут расширены круг охвата и механизмы процедур оказания услуг на дому нуждающимся в этом людям".

С.Бабаев напомнил, что на сегодняшний день в Минтруда представлены 15 видов социальных услуг.