Завотделом: В Азербайджане 290 тыс. трудоспособных инвалидов безработны

В Азербайджане из 620 тыс. лиц с ограниченными физическими возможностями лишь 10% осуществляют трудовую занятость.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом политики занятости Министерства труда и социальной защиты населения Эльнур Сулейманов.

По его словам, из 620 тыс. лиц с инвалидностью 350 тыс. являются трудоспособными: "Из них работают примерно 60 тыс. человек. Очень важно работать с уязвимыми группами населения. В настоящее время по стране около 40 тыс. граждан зарегистрированы для участия в проектах самозанятости. В соответствии с поручением президента, в будущем году планируется расширить круг охвата этой программы. Для расширения данного проекта привлечен кредит Всемирного банка. В ближайшее время ежегодное количество участников будет увеличено до 15 тыс.".