В Азербайджане 1130 безработным назначена страховка по безработице

За прошедший период текущего года Государственная служба занятости (ГСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) установила выплаты страховки по безработице 1130 гражданам.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации МТСЗН, страховка по безработице выплачивается лицам, потерявшим работу в результате ликвидации предприятия или сокращения количества работников, а также лицам, зарегистрированным в качестве безработных в соответствующем районном (городском) Центре занятости.

Страховка по безработице доступна лицам, которые имеют право зарегистрироваться в районных (городских) центрах занятости ГСЗ в качестве безработных после регистрации и имеют стаж работы не менее 3 лет.

Страховой платеж рассчитывается путем применения процентных ставок к среднемесячной заработной плате безработного в зависимости от страхового стажа.