В Азербайджане завершены выплаты по адресной государственной соцпомощи за март

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило полную выплату за март пособий в рамках адресной государственной социальной помощи в связи с праздником Новруз, а также по другим видам социального обеспечения.

Как сообщили Report в министерстве, до 19 марта все социальные выплаты были перечислены на счета малообеспеченных семей. Детям в возрасте до одного года в этих семьях назначают социальное пособие, которое за март было выплачено вместе с социальной помощью, предназначенной для этих семей.

Программа адресной государственной социальной помощи – это форма материального обеспечения государством малообеспеченных семей. В настоящее время в Азербайджане адресную государственную соцпомощь получают более 50 тыс. семей.