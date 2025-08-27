О нас

В Азербайджане завершены все социальные выплаты за август

В Азербайджане завершены все социальные выплаты за август Государственный фонд социальной защиты завершил выплату пособий, пенсий и адресной социальной помощи за август.
27 августа 2025 г. 11:35
В Азербайджане завершены все социальные выплаты за август

Государственный фонд социальной защиты завершил выплату пособий, пенсий и адресной социальной помощи за август.

Как сообщает Report, об этом заявили в фонде.

13 августа были выплачены пенсии за август по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, 21 августа выплачены пенсии за август пенсионерам, проживающим в других городах и районах республики, а также лицам, которым назначены пенсии на льготных условиях.

27 августа были выданы пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за август.

Версия на азербайджанском языке Avqust ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşıb

