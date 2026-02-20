Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль

    Социальная защита
    • 20 февраля, 2026
    • 23:23
    В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль

    Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пенсий за февраль по республике.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда.

    Согласно информации, выплаты в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также в Нахчыванской Автономной Республике были осуществлены 13 февраля, а пенсионерам, проживающим в остальных регионах страны, средства были перечислены сегодня.

    Все виды пенсий, назначенных до 1 января 2026 года, с начала года увеличены путем индексации на 9,3 процента. Пенсии за февраль выплачены с учетом индексации, при этом прибавка за январь вместе с пенсией за февраль.

    Госфонд соцзащиты пенсии
    Ölkə üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb
    Ты - Король

    Последние новости

    23:48

    СМИ: Украина отвергла последнее предложение по Донбассу, переговоры зашли в тупик

    Другие страны
    23:23

    В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль

    Социальная защита
    23:13

    МИД ФРГ повторно призвал граждан страны покинуть Иран

    Другие страны
    22:53

    Трамп пообещал ввести пошлины в 10% на импорт со всего мира

    Другие страны
    22:43

    Глава МИД Венгрии назвал причину блокировки выделения Украине €90 млрд

    Другие страны
    22:27

    Китайские НПЗ требуют значительных скидок на фоне отсутствия покупателей российской нефти

    Другие страны
    22:14
    Фото

    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

    Наука и образование
    22:04

    "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой" в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    21:55

    В британских тюрьмах обнаружили опасную концентрацию радона

    Другие страны
    Лента новостей