В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пенсий за февраль по республике.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда.

Согласно информации, выплаты в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также в Нахчыванской Автономной Республике были осуществлены 13 февраля, а пенсионерам, проживающим в остальных регионах страны, средства были перечислены сегодня.

Все виды пенсий, назначенных до 1 января 2026 года, с начала года увеличены путем индексации на 9,3 процента. Пенсии за февраль выплачены с учетом индексации, при этом прибавка за январь вместе с пенсией за февраль.