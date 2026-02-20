В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль
Социальная защита
- 20 февраля, 2026
- 23:23
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пенсий за февраль по республике.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда.
Согласно информации, выплаты в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также в Нахчыванской Автономной Республике были осуществлены 13 февраля, а пенсионерам, проживающим в остальных регионах страны, средства были перечислены сегодня.
Все виды пенсий, назначенных до 1 января 2026 года, с начала года увеличены путем индексации на 9,3 процента. Пенсии за февраль выплачены с учетом индексации, при этом прибавка за январь вместе с пенсией за февраль.
