В Азербайджане запрещены некоторые имена новорожденных

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Терминологическая комиссия продолжает рассматривать вопрос регулирования имен собственных".

Об этом в заявлении Report сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при кабинете министров Саялы Садыгова.

По ее словам, по этой причине при возникновении проблем с именами все регистрационные учреждения обращаются в комиссию: "В последние месяцы пресечены попытки назвать детей такими именами, как Альберт, Энес, ЭвренЭсе, Таха, Турантюрк. Поскольку имя Таха ни имеет никакого значения в нашей лексике. А некоторые имена вообще не соответствуют нашему языку".

Заместитель председателя подчеркнула, что в комиссию обращаются в письменной форме, эти имена обсуждаются и пресекаются: "Было исследовано значение имени Турантюрк и установлено, что слово Туран турецкого происхождения, это слово и означает "тюрк". Нельзя использовать рядом два одинаковых слова. Я не знаю, чего они хотят, давая подобные имена?!".

С.Садыгова отметила, что в вопросе регулирования имен собственных регистрационные учреждения также осуществляют важную работу: "В нашу систему не может быть включено каждое имя".