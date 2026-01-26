В Азербайджане в 2025 году инвалидность впервые установлена у 25,3 тыс. граждан

В Азербайджане в 2025 году инвалидность была назначена 54,5 тыс. граждан, из которых 25,3 тыс. получили данный статус впервые, а 29,2 тыс. - повторно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации Рамин Рзаев на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, за отчетный период в агентство поступило более 70 тыс. направлений, по которым были проведены соответствующие оценки и приняты решения.

Глава агентства отметил, что за последние три года 55–56% обращений были связаны с онкологическими заболеваниями, болезнями нервной системы и психическими расстройствами.

Кроме того, в течение последнего года в учреждениях агентства реабилитационные услуги были оказаны 142 тыс. людям с инвалидностью.