В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за декабрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за декабрь.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за декабрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минтруда.

10 декабря были выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а 24 декабря - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи за этот месяц.