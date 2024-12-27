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В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за декабрь

В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за декабрь Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за декабрь.
Социальная защита
27 декабря 2024 г. 09:52
В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за декабрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за декабрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минтруда.

10 декабря были выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а 24 декабря - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи за этот месяц.

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Версия на азербайджанском языке Dekabr ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşıb

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