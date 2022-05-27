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В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц

В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц В результате совместных переговоров с правоохранительными органами получен список жертв террора за годы независимости.
Социальная защита
27 мая 2022 г. 12:39
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц

В результате совместных переговоров с правоохранительными органами получен список жертв террора за годы независимости.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом политики инвалидности министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев.

Завотделом отметил, что ведется работа по замене причины инвалидности у тех лиц, у которых она имеется, на связанную с террором:

"Если среди граждан есть такие, могут обратиться. Например, лицам, подорвавшимся на мине, или проживающим далеко от линии фронта, пострадавшим от ракетных обстрелов во время Отечественной войны, давали общую степень инвалидности. По новым критериям добавилась причина инвалидности".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi şəxslərin əlillik səbəbinin terrorla bağlı dəyişdirilməsi üzrə iş aparılır

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