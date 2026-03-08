В Азербайджане в прошлом году почти 70 тыс. женщин были обеспечены работой

В 2025 году подведомственным Государственным агентством занятости работой были обеспечены 69, 5 тыс. женщин.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

За последний год более 6,5 тысячам женщин в рамках программы самозанятости были предоставлены активы для создания малых семейных хозяйств.

Отмечается, что в прошлом году Госагентством занятости к курсам профессиональной подготовки были привлечены еще 18,4 тыс. человек, из которых 11,8 тыс. составили женщины.

"В последние годы внесенные в трудовое законодательство нашей страны изменения позволили расширить возможности занятости женщин. На весенней встрече группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда 2025 года реформы, осуществленные в Азербайджане в данной сфере были высоко оценены. Также в рейтинге издания ВБ "Женщины, бизнес и право" за 2024 год индекс Азербайджана повысился с 78,8 до 85, страна поднялась в списке со 104-й позиции на 69-ю среди 190 стран", - подчеркивается в сообщении.