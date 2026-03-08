Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Азербайджане в прошлом году почти 70 тыс. женщин были обеспечены работой

    Социальная защита
    • 08 марта, 2026
    • 10:58
    В Азербайджане в прошлом году почти 70 тыс. женщин были обеспечены работой

    В 2025 году подведомственным Государственным агентством занятости работой были обеспечены 69, 5 тыс. женщин.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

    За последний год более 6,5 тысячам женщин в рамках программы самозанятости были предоставлены активы для создания малых семейных хозяйств.

    Отмечается, что в прошлом году Госагентством занятости к курсам профессиональной подготовки были привлечены еще 18,4 тыс. человек, из которых 11,8 тыс. составили женщины.

    "В последние годы внесенные в трудовое законодательство нашей страны изменения позволили расширить возможности занятости женщин. На весенней встрече группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда 2025 года реформы, осуществленные в Азербайджане в данной сфере были высоко оценены. Также в рейтинге издания ВБ "Женщины, бизнес и право" за 2024 год индекс Азербайджана повысился с 78,8 до 85, страна поднялась в списке со 104-й позиции на 69-ю среди 190 стран", - подчеркивается в сообщении.

    женщины программа самозанятости Азербайджан
    Ötən il özünüməşğulluq proqramı üzrə 6,5 mindən çox qadın üçün kiçik ailə təsərrüfatları yaradılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:39

    В Иране достигли консенсуса по кандидатуре нового верховного лидера

    В регионе
    11:22

    Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте

    В регионе
    11:06

    СМИ: Израиль наносит удары по энергообъектам Ирана для снижения его военного потенциала

    Другие страны
    10:58

    В Азербайджане в прошлом году почти 70 тыс. женщин были обеспечены работой

    Социальная защита
    10:45

    Axios: США могут задействовать спецназ для захвата запасов обогащенного урана Тегерана

    Другие страны
    10:25

    При ударах США и Израиля по Исфахану погибли 11 человек

    В регионе
    10:07
    Видео

    При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

    В регионе
    09:56

    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    Другие страны
    09:42

    Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы 1"

    Формула 1
    Лента новостей