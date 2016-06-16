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    В Азербайджане в этом году выросла смертность

    Количество браков на 1000 населения составило 6,2, а разводов - 1,3

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в Азербайджане зарегистрировано 19,7 тыс. случаев смерти, смертность на 1000 населения составила 6,2. 

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за первые 4 месяца этого года регистрационными отделами зарегистрировано 19,7 тыс. браков и 4,1 тыс. разводов. 

    Количество браков на 1000 населения составило 6,2, а разводов - 1,3.

    В январе-апреле этого года соответствующими структурами Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел произведена регистрация 1 075 человек для постоянного местожительства в Азербайджане и 488 человек, выехавших из страны. Положительное миграционное сальдо составило 587 человек.

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