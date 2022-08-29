В Азербайджане в этом году усыновлены 150 детей

В этом году через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана было усыновлено 150 детей, 79 из которых - мальчики и 71 - девочка.

В этом году через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана было усыновлено 150 детей, 79 из которых - мальчики и 71 - девочка.

Как сообщили Report в министерстве, в этом году также был проведен мониторинг в семьях, усыновивших 771 ребенка.

С 1 ноября 2019 года управлением в области усыновления занимается Министерство труда и социальной защиты населения. Созданием новой модели управления в этой сфере обеспечена электронизация услуг, построение прозрачной и гибкой системы. За это время было усыновлено 298 детей (152 мальчика, 146 девочек).

В этом году 73 ребенка из учреждений социального обслуживания также были реинтегрированы в свои биологические семьи.