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В Азербайджане в этом году усыновлены 150 детей

В Азербайджане в этом году усыновлены 150 детей В этом году через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана было усыновлено 150 детей, 79 из которых - мальчики и 71 - девочка.
Социальная защита
29 августа 2022 г. 11:17
В Азербайджане в этом году усыновлены 150 детей

В этом году через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана было усыновлено 150 детей, 79 из которых - мальчики и 71 - девочка.

Как сообщили Report в министерстве, в этом году также был проведен мониторинг в семьях, усыновивших 771 ребенка.

С 1 ноября 2019 года управлением в области усыновления занимается Министерство труда и социальной защиты населения. Созданием новой модели управления в этой сфере обеспечена электронизация услуг, построение прозрачной и гибкой системы. За это время было усыновлено 298 детей (152 мальчика, 146 девочек).

В этом году 73 ребенка из учреждений социального обслуживания также были реинтегрированы в свои биологические семьи.

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Версия на английском языке 150 children adopted in 2022
Версия на азербайджанском языке Bu il 150 uşaq övladlığa verilib

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