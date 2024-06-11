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Глава Общественного совета предложил проводить ДНК-тесты в родильных учреждениях

Глава Общественного совета предложил проводить ДНК-тесты в родильных учреждениях Председатель Общественного совета при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей Фариз Акбаров предложил проводить ДНК анализы новорожденных в медицинских учреждениях, где они родились.
Социальная защита
11 июня 2024 г. 12:47
Глава Общественного совета предложил проводить ДНК-тесты в родильных учреждениях

Председатель Общественного совета при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей Фариз Акбаров предложил проводить ДНК анализы новорожденных в медицинских учреждениях, где они родились.

Как сообщает Report, с таким предложениям Акбаров выступил во время обсуждения итоговых замечаний, принятых Комитетом ООН по правам ребенка (КПР) на основе периодического доклада Азербайджанского правительства на 92-й сессии КПР.

По его словам, стоимость анализа ДНК для установления отцовства в 2 500 манатов является неподъемной ценой.

"Поэтому принятие такого шага создаст условия для решения проблемы детей, у которых нет документов", - сказал Ф. Акбаров.

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Версия на азербайджанском языке İctimai Şuranın sədri: DNT analizi üçün 2500 manat çox böyük məbləğdir

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