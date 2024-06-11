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Талия Ибрагимова: Во многих случаях сложно привлекать к ответственности родителей за ранние браки детей

Талия Ибрагимова: Во многих случаях сложно привлекать к ответственности родителей за ранние браки детей Во многих случаях невозможно привлечь к ответственности родителей за ранние браки детей.
Социальная защита
11 июня 2024 г. 15:44
Талия Ибрагимова: Во многих случаях сложно привлекать к ответственности родителей за ранние браки детей

Во многих случаях невозможно привлечь к ответственности родителей за ранние браки детей.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова в ходе выступления в Милли Меджлисе.

По ее словам, по большей части не удается доказать случаи принуждения к раннему браку, так как несовершеннолетние не дают в полиции показаний против родителей.

"Мы можем это видеть и по статданным. К примеру, в прошлом году в стране было возбуждено всего лишь одно уголовное дело по подобному факту. Поэтому мы приветствуем предложение о внесении поправок в Семейный кодекс касательно наказания лиц, принуждающих несовершеннолетних к ранним бракам", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Taliyə İbrahimova: Bir çox hallarda erkən nikahla bağlı valideynləri məsuliyyətə cəlb etmək olmur

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