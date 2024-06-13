Депутат: В Азербайджане больше половины работающих граждан не имеют трудовых договоров

В Азербайджане 65% работающих граждан не имеют трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

По его словам, количество трудоспособных граждан в стране составляет 5 млн 195 тыс. человек.

"Из них 4 млн 900 тыс. человек активно вовлечены в экономику. Но количество трудовых договоров составляет 1 млн 749 тысяч. Это означает, что только 35,6% работающих граждан заняты по трудовому договору. В то же время 65% работающих граждан не имеют трудового договора", - сказал депутат.