Госагентство ОМС и турецкий Институт социального обеспечения продлили меморандум о взаимопонимании

Азербайджанское агентство обязательного медицинского страхования и Институт социального обеспечения Турции договорились о продлении срока меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2021 году.

Как сообщает Report, документ был подписан на встрече председателя правления агентства Заура Алиева с руководителем института Раджой Кайа в Анкаре.

Целью меморандума является развитие сотрудничества в сфере реализации обязательного медицинского страхования, обмен опытом в деле совершенствования системы обязательного медицинского страхования обеих стран, а также укрепление отношений между сторонами.

План действий, подготовленный в рамках меморандума, охватывает темы, связанные с практикой обеих стран в области ОМС, регулированием системы страхования, планированием, финансированием и организацией работы.