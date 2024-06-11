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Бахар Мурадова: Необходимо разработать механизм профилактики семейно-бытовых конфликтов

Бахар Мурадова: Необходимо разработать механизм профилактики семейно-бытовых конфликтов В Азербайджане должен быть разработан механизм своевременной профилактики семейно-бытовых конфликтов.
Социальная защита
11 июня 2024 г. 13:11
Бахар Мурадова: Необходимо разработать механизм профилактики семейно-бытовых конфликтов

В Азербайджане должен быть разработан механизм своевременной профилактики семейно-бытовых конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей в ходе обсуждения во время обсуждения итоговых замечаний, принятых Комитетом ООН по правам ребенка (КПР) на основе периодического доклада Азербайджанского правительства на 92-й сессии КПР.

По ее словам, в народе существует убеждение, что полиция может вмешиваться во все дела: "Контроль полиции и участковых в сфере семейно-бытовых вопросов очень важен. Местные органы власти должны знать, кто проживает на территории, и даже при отсутствии регистрации своевременно выявлять и контролировать семьи, находящиеся в группе риска".

Бахар Мурадова также подчеркнула, что следует искать истоки проблемы для того, чтобы предотвращать возможные инциденты.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Ailə-məişət hadisələrinin qarşısının vaxtında alınması üçün mexanizm hazırlanmalıdır

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