Бахар Мурадова: Необходимо разработать механизм профилактики семейно-бытовых конфликтов

В Азербайджане должен быть разработан механизм своевременной профилактики семейно-бытовых конфликтов.

В Азербайджане должен быть разработан механизм своевременной профилактики семейно-бытовых конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей в ходе обсуждения во время обсуждения итоговых замечаний, принятых Комитетом ООН по правам ребенка (КПР) на основе периодического доклада Азербайджанского правительства на 92-й сессии КПР.

По ее словам, в народе существует убеждение, что полиция может вмешиваться во все дела: "Контроль полиции и участковых в сфере семейно-бытовых вопросов очень важен. Местные органы власти должны знать, кто проживает на территории, и даже при отсутствии регистрации своевременно выявлять и контролировать семьи, находящиеся в группе риска".

Бахар Мурадова также подчеркнула, что следует искать истоки проблемы для того, чтобы предотвращать возможные инциденты.