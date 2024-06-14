О нас

В этом году в учреждении социальной реабилитации были оказаны услуги 27 детям

В этом году в учреждении социальной реабилитации были оказаны услуги 27 детям В приюте и учреждении социальной реабилитации с начала года были оказаны услуги 27 детям, включая 17 мальчиков и 10 девочек.
Социальная защита
14 июня 2024 г. 13:29
В этом году в учреждении социальной реабилитации были оказаны услуги 27 детям

В приюте и учреждении социальной реабилитации с начала года были оказаны услуги 27 детям, включая 17 мальчиков и 10 девочек.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в сложном социальном положении, была проведена предварительная оценка состояния этих детей.

На основании результатов оценки для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план ухода, в соответствии с которым осуществляется работа по социальной реабилитации. Также предпринимаются меры по реинтеграции детей в биологические семьи, усыновлению или передаче в приемные семьи.

В настоящее время под государственной опекой находятся 17 детей, из которых 11 мальчиков и 6 девочек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan 27 uşağa xidmət göstərilib

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi