В этом году в учреждении социальной реабилитации были оказаны услуги 27 детям

В приюте и учреждении социальной реабилитации с начала года были оказаны услуги 27 детям, включая 17 мальчиков и 10 девочек.

В приюте и учреждении социальной реабилитации с начала года были оказаны услуги 27 детям, включая 17 мальчиков и 10 девочек.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в сложном социальном положении, была проведена предварительная оценка состояния этих детей.

На основании результатов оценки для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план ухода, в соответствии с которым осуществляется работа по социальной реабилитации. Также предпринимаются меры по реинтеграции детей в биологические семьи, усыновлению или передаче в приемные семьи.

В настоящее время под государственной опекой находятся 17 детей, из которых 11 мальчиков и 6 девочек.