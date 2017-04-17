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    В Азербайджане в этом году родились 424 двойняшек и 12 тройняшек

    За январь-февраль этого года в стране зарегистрировано 24 648 новорожденных, в среднем ежедневно зарегистрировано 418 младенцев

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали в стране 24 648 новорожденных. В среднем ежедневно зарегистрировано 418 младенцев, что составляет 15,7 на каждые 1 000 человек.

    Как сообщили Report в Госкомстате, 424 из новорожденных были двойняшками, а 12 – тройняшками.

    Удельный вес девочек среди новорожденных составил 47,3%, на данный момент на каждые 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков (биологическая норма составляет 105-107).

    На сегодняшний день в стране за всю жизнь на каждую женщину в репродуктивном возрасте приходится по 2 ребенка.

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