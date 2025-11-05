Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Азербайджане в 2026 году расходы на пенсии увеличатся на 11%

    Социальная защита
    • 05 ноября, 2025
    • 11:45
    В Азербайджане в 2026 году расходы на пенсии увеличатся на 11%

    Расходы на финансирование трудовых пенсий в Азербайджане в 2026 году возрастут на 782,4 млн манатов или на 10,9% по сравнению с утвержденными показателями 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

    По словам министра, 81,2% или 635,6 млн манатов из общей суммы придется на расходы, связанные с индексацией пенсий, а оставшаяся часть - на финансирование новоназначенных и пересчитанных пенсий.

    "Согласно прогнозным показателям, в 2026 году уровень индексации составит около 9,2%, а средний размер пенсии вырастет до 590 манатов. При этом средний размер пенсий по возрасту достигнет 629 манатов", - отметил Алиев.

