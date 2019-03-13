Министр: За два месяца этого года количество трудовых контрактов увеличилось на 53 тыс.

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"В результате борьбы с неформальной занятостью в течение двух месяцев этого года количество трудовых контрактов в стране возросло более чем в 53 тыс.".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, из них 40 тыс. приходится на долю частного сектора: "Эти цифры показывают, что проводимые реформы дают плоды. Рост числа трудовых контрактов указывает на сокращение неформальной и расширение формальной занятости".