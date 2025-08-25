О нас

В Азербайджане увеличилось число пенсионеров 

Социальная защита
25 августа 2025 г. 12:54
На 1 июля текущего года на учете в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана состояло 1 103,3 тыс. пенсионеров (на 1 июля 2024 года – 1 101 тыс.).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это составляет 10,8% населения страны.

Из них 64,6% получают пенсии по возрасту, 23% – по инвалидности и 12,4% – в связи с потерей кормильца.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 538,1 маната, что эквивалентно 49% от среднемесячной заработной платы.

Версия на азербайджанском языке Bu ilin ötən dövründə Azərbaycanda qeydiyyatda olan pensiyaçıların sayı artıb

