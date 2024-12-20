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В Азербайджане увеличен размер пособия для сирот при их первом трудоустройстве

В Азербайджане увеличен размер пособия для сирот при их первом трудоустройстве В Азербайджане увеличен размер единовременного пособия, выплачиваемого детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.
Социальная защита
20 декабря 2024 г. 16:23
В Азербайджане увеличен размер пособия для сирот при их первом трудоустройстве

В Азербайджане увеличен размер единовременного пособия, выплачиваемого детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующую поправку к закону "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

В целях применения более эффективного принципа социального обеспечения и приведения в соответствие с другими законодательными актами, предлагается включить в сумму единовременного пособия денежную компенсацию за одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

С учетом текущей редакции закона и размера среднемесячной номинальной заработной платы по стране (последний раз объявленный Государственным комитетом по статистике размер среднемесячной номинальной заработной платы по стране составил 1003,5 маната), единовременное пособие установлено в размере 6000 манатов.

Изменение вступает в силу с 15 сентября.

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